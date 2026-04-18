Fondi Taobuk e Taormina Arte Musolino presenta un' interrogazione al Senato | Gravi anomalie

Un membro del Senato ha presentato un’interrogazione urgente ai Ministri dell’Economia e della Cultura riguardo ai fondi destinati a due eventi culturali in Sicilia. La richiesta mira a chiarire l’uso di risorse pubbliche che, secondo quanto riferito, sarebbe stato discrezionale e poco trasparente. La questione riguarda specificamente i fondi destinati a Taobuk e Taormina Arte, con particolare attenzione alle modalità di distribuzione e gestione di tali risorse.

“Ho presentato un’interrogazione urgente ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Cultura per fare chiarezza su quello che appare come un uso discrezionale e opaco dei fondi pubblici in Sicilia”.Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino che - riporta Agi - ha depositato in.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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I fondi di Regione e ministero al Taobuk e alla Fondazione Taormina Arte, le anticipazioni dell'inchiesta di ReportIl programma Rai torna in Sicilia per indagare sulla gestione della Fondazione, sull'uso delle risorse pubbliche e sui rapporti tra alcuni politici di Fratelli d'Italia e Antonella Ferrara ... lasicilia.it

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#taobuk Piovono migliaia di euro , quando c'è una donna appariscente in campo. #REPORT x.com