Fondi Taobuk e Taormina Arte Musolino presenta un' interrogazione al Senato | Gravi anomalie

Da messinatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un membro del Senato ha presentato un’interrogazione urgente ai Ministri dell’Economia e della Cultura riguardo ai fondi destinati a due eventi culturali in Sicilia. La richiesta mira a chiarire l’uso di risorse pubbliche che, secondo quanto riferito, sarebbe stato discrezionale e poco trasparente. La questione riguarda specificamente i fondi destinati a Taobuk e Taormina Arte, con particolare attenzione alle modalità di distribuzione e gestione di tali risorse.

“Ho presentato un’interrogazione urgente ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Cultura per fare chiarezza su quello che appare come un uso discrezionale e opaco dei fondi pubblici in Sicilia”.Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino che - riporta Agi - ha depositato in.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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