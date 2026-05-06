tanto giro in tv anche donna

Da venerdì, gli appassionati di ciclismo potranno seguire in televisione le gare del Giro d’Italia, con una copertura dedicata anche alle protagoniste femminili. La programmazione prevede diverse ore di trasmissione, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire le tappe più importanti e le fasi decisive delle competizioni. La presenza di eventi in diretta e approfondimenti contribuirà a mantenere alta l’attenzione sul mondo del ciclismo, anche attraverso il coinvolgimento di atlete donne.

Appassionati di ciclismo, scaldate i muscoli. da depositare sul divano. Da venerdì potrete fare una scorpacciata del vostro sport preferito con l'edizione numero 109 del Giro d'Italia che parte venerdì da Nessebar in Bulgaria, per arrivare in Italia a Catanzaro il 12 maggio e concludersi a fine mese a Roma. La tv di Stato lo seguirà, al solito, in maniera massiccia con 170 ore di tv: le reti delegate sono Rai 2, Rai Sport e anche tanta radio, dalla mattina fino a tarda notte. Confermati tutti gli appuntamenti: si comincerà con Giro Mattina che partirà 60 minuti prima del via di ogni tappa e si andrà avanti con Prima Diretta, Giro in diretta, Giro all'arrivo, il Processo alla Tappa, TGiro e RiGiro, a mezzanotte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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