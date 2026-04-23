Vincenzo vale una big Ma meglio del Bologna non c’è poi tanto in giro

Un calciatore italiano potrebbe essere in grado di guidare una squadra di alta classifica, considerando le sue qualità e le esperienze recenti. Attualmente, si trova in una posizione che gli consente di ambire a un ruolo di rilievo anche in club di livello superiore. La sua crescita e le sue prestazioni lo rendono un nome che, secondo alcuni osservatori, potrebbe essere preso in considerazione per allenare a livelli più elevati.

"Italiano pronto per una big? Sì, perché oggi ha le carte in regola per allenare anche a livelli top. Anche se tanto di meglio del Bologna di Sartori in giro non lo vedo". Gigi Cagni non si azzarda a dispensare consigli: saggezza sì, e in dosi abbondanti. Idee di calcio e di vita, miscelate in una prospettiva di osservazione delle cose assai poco convenzionale. Quando al telefono gli chiedi di Vincenzo Italiano la sua mente corre a quel Bologna-Verona 6-1 del 2 febbraio 1997, Ulivieri sulla panchina rossoblù, Cagni su quella dell’Hellas e un diciannovenne centrocampista che assaggiava per la prima volta la serie A: Italiano, per l’appunto. Cagni, quella fu davvero una giornataccia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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