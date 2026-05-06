Tamponamento tra mezzi pesanti in A21 un ferito

Nel pomeriggio del 6 maggio, un incidente ha coinvolto due mezzi pesanti sull'autostrada A21, al chilometro 178, nei pressi di Caorso. L'impatto ha causato il ferimento di una persona, che è stata soccorsa sul posto. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Tamponamento tra mezzi pesanti nel pomeriggio del 6 maggio in A21 al chilometro 178 all'altezza di Caorso. Il bilancio è di un ferito estratto dall'abitacolo, mentre il conducente del mezzo tamponanto è rimasto illeso. Sul posto la Polstrada di Cremona, la Pubblica Assistenza di Monticelli e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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