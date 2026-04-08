Tamponamento tra mezzi pesanti lungo l' A1 | traffico in tilt

Questa sera sull'A1, nel tratto aretino, si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti sulla corsia nord al chilometro 380. L'incidente ha causato un blocco del traffico, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle eventuali persone coinvolte.