Tamponamento tra mezzi pesanti lungo l' A1 | traffico in tilt
Questa sera sull'A1, nel tratto aretino, si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti sulla corsia nord al chilometro 380. L'incidente ha causato un blocco del traffico, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle eventuali persone coinvolte.
Traffico in tilt nel tratto aretino dell'A1. Questa sera, 8 aprile, lungo la corsia nord al chilometro 380, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti. A quanto pare, stando a delle prime informazioni sull'accaduto, i camion si sarebbero tamponati. L'episodio è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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