Tamponamento sull’Autosole coinvolti quattro mezzi pesanti | un ferito e traffico bloccato

Quattro mezzi pesanti sono stati coinvolti in un tamponamento avvenuto questa mattina sull’Autosole, tra Orvieto e Fabro, in direzione nord. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno soccorso un ferito. La circolazione è stata interrotta temporaneamente, creando code e rallentamenti nel tratto interessato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, lungo il tratto Umbro dell’autostrada del Sole in direzione nord, tra Orvieto e Fabro. Lo scontro ha coinvolto quattro mezzi pesanti nel punto in cui c'è lo scambio di corsia. Uno degli autisti dei tir è rimasto ferito, sul posto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Tamponamento a catena sull’A22, coinvolti quattro mezzi pesantiSono quattro i mezzi pesanti rimasti coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio, lungo l’Autostrada... Leggi anche: Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt Temi più discussi: Tamponamento tra mezzi pesanti sull’A12: c’è un ferito, autostrada chiusa; L'addio a Ismael Pistis, baby calciatore del Torino morto in un incidente in moto a Pasqua. Il ricordo del club: Passione vera; Scontro in autostrada, muore bimbo di 8 anni sbalzato dalla moto: sotto shock il padre illeso; Incidente sull’autostrada A29, tamponamento fra 3 mezzi a Torretta. VIDEO| Maxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo, 80 mezzi coinvoltiPALERMO – Maxi tamponamento in galleria sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza dello svincolo per Rometta Marea. Circa 80, secondo i vigili del fuoco, i veicoli coinvolti: nessuna persona fe ... dire.it Maxi tamponamento sulla Messina-Palermo, coinvolti 80 mezziPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Scomparso a 8 anni per un tamponamento sull'autostrada Torino-Piacenza. Viaggiava insieme al papà - facebook.com facebook