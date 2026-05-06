Un grave incidente si è verificato su una delle principali autostrade italiane, coinvolgendo più veicoli e provocando un tamponamento a catena. L’incidente ha portato alla chiusura temporanea della carreggiata, causando lunghe code e rallentamenti lungo la strada. La viabilità è rimasta fortemente compromessa, con traffico in tilt e deviazioni in alcune zone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un nuovo episodio di traffico rallentato ha interessato una delle principali arterie autostradali italiane, con conseguenze significative sulla viabilità e sulla circolazione lungo la dorsale adriatica. Le prime ore della mattinata sono state segnate da un incidente stradale che ha provocato code e blocchi temporanei, rendendo necessario l’intervento coordinato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti, mentre sul posto si sono immediatamente attivate le procedure di emergenza per garantire la sicurezza degli automobilisti coinvolti e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tamponamento a catena!”. Grave incidente: autostrada chiusa, traffico in tilt

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