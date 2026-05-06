Il ministro degli esteri ha commentato su X che gli attacchi rivolti al Papa non contribuiscono alla promozione della pace. Venerdì, Tajani ha in programma incontri con il collega americano Rubio, dopo aver incontrato la premier. La giornata si svolge in un contesto di incontri ufficiali e dichiarazioni pubbliche. La questione delle critiche al leader religioso è stata affrontata attraverso un messaggio condiviso sui social network.

“Gli attacchi nei confronti del Santo Padre non sono utili alla causa della pace”. Lo scrive su X il ministro degli esteri Antonio Tajani che venerdì ha in agenda un bilaterale con Rubio, che prima vedrà la premier Meloni. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Tajani: Attacchi al Papa non aiutano alla pace

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