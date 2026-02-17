Tajani alla Camera | Non ci sono alternative credibili al piano di pace Usa per Gaza l' Italia deve essere al tavolo | Cos' è

Giuseppe Tajani ha spiegato alla Camera che l’Italia deve partecipare al nuovo organismo promosso dall’amministrazione Trump, perché non esistono altre soluzioni realistiche per la pace a Gaza. Durante l’intervento, ha sottolineato come il nostro paese possa contribuire a trovare un equilibrio tra le parti coinvolte, portando un punto di vista italiano alle trattative. Tajani ha inoltre evidenziato che la presenza dell’Italia al tavolo di negoziazione è fondamentale per difendere gli interessi nazionali e favorire un dialogo efficace.

«Una scelta non solo opportuna, ma necessaria, coerente con i nostri valori e la nostra Costituzione. La formula come osservatori ci permette di essere presenti là dove si può decidere il futuro della ricostruzione di Gaza senza però incorrere in deviazioni rispetto ai nostri canoni giuridici. Linea prudente ma non passiva, non vogliamo che siano altri a scegliere per noi, scegliamo di non rinunciare, di contribuire al processo. L'opposizioni ci ha criticato per giornate intere, additandoci di essere subalterni agli Usa, di violare la Costituzione. Sono bugie. Un livello sconfortante, che dimostra una volontà chiara di ricondurre il tutto a una polemica domestica».