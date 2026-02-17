Tajani alla Camera | Board of Peace l' Italia sarà alla prima riunione Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa | Cos' è

Tajani ha annunciato alla Camera che l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace, un organismo promosso dall’amministrazione Trump. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e il ministro ha precisato che non ci sono alternative credibili al piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Durante il suo intervento, Tajani ha sottolineato che la partecipazione italiana rappresenta un impegno concreto per favorire il dialogo e la stabilità in Medio Oriente.

«Non c'è pace senza giustizia, il Board of peace non si basa sul diritto ma sugli affari, lei ha espresso ancora una volta la mancanza di una linea di politica estera del nostro Paese, il nostro governo sta eternamente ad aspettare che altri decidano per capire dove è meglio accucciarsi, scodinzolare». «Drammatica realtà quotidiana che a Gaza ci impone di agire», dice Semenzato. «Presenza significa influenza, siamo uno dei principali attori del Mediterraneo, essere al tavolo del Board of peace significa costruire relazioni per poter orientare le scelte, portando l'esperienza italiana dove si decidono progetti decisivi».