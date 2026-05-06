Nel 2026, Taiwan mantiene dodici alleati diplomatici, un numero che va oltre la semplice statistica, diventando un parametro di riferimento nella sfida tra la Repubblica Popolare Cinese e Taipei. La presenza di questi paesi rappresenta una delle poche connessioni ufficiali di Taiwan con il mondo e assume un ruolo centrale nella dinamica di pressione e resistenze tra le due parti. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti e di strategie geopolitiche complesse.

Diplomazia residua e competizione sistemica Il dato dei dodici alleati diplomatici di Taiwan nel 2026 non è un dettaglio statistico, ma un indicatore avanzato della competizione tra Repubblica Popolare Cinese e Taipei. La loro distribuzione geografica – America Latina, Pacifico, Africa ed Europa – riflette una geopolitica dei piccoli Stati, dove il riconoscimento formale diventa leva di influenza. La riduzione progressiva del network, soprattutto dopo il 2016, segnala una dinamica strutturale: Pechino utilizza leva economica, accesso al mercato e infrastrutture per attrarre partner, mentre Taiwan fatica a competere in termini di scala. Tuttavia, il valore di questi alleati non è quantitativo ma strategico e simbolico, perché consente a Taipei di mantenere una presenza internazionale minima ma significativa.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Taiwan tra pressione cinese e ambiguità occidentale: i dodici alleati come frontiera geopolitica globale

Taiwan teme l'abbandono degli Stati Uniti #taiwan #usa #geopolitica

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