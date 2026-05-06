Taiwan tra pressione cinese e ambiguità occidentale | i dodici alleati come frontiera geopolitica globale
Nel 2026, Taiwan mantiene dodici alleati diplomatici, un numero che va oltre la semplice statistica, diventando un parametro di riferimento nella sfida tra la Repubblica Popolare Cinese e Taipei. La presenza di questi paesi rappresenta una delle poche connessioni ufficiali di Taiwan con il mondo e assume un ruolo centrale nella dinamica di pressione e resistenze tra le due parti. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti e di strategie geopolitiche complesse.
Diplomazia residua e competizione sistemica Il dato dei dodici alleati diplomatici di Taiwan nel 2026 non è un dettaglio statistico, ma un indicatore avanzato della competizione tra Repubblica Popolare Cinese e Taipei. La loro distribuzione geografica – America Latina, Pacifico, Africa ed Europa – riflette una geopolitica dei piccoli Stati, dove il riconoscimento formale diventa leva di influenza. La riduzione progressiva del network, soprattutto dopo il 2016, segnala una dinamica strutturale: Pechino utilizza leva economica, accesso al mercato e infrastrutture per attrarre partner, mentre Taiwan fatica a competere in termini di scala. Tuttavia, il valore di questi alleati non è quantitativo ma strategico e simbolico, perché consente a Taipei di mantenere una presenza internazionale minima ma significativa.🔗 Leggi su It.insideover.com
Taiwan teme l'abbandono degli Stati Uniti #taiwan #usa #geopolitica
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