Nuovi orizzonti per la geopolitica tra nazionalismi e disordine globale | un incontro con gli esperti

Questa settimana si conclude il ciclo intitolato “Il grande disordine mondiale”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, con due incontri dedicati alla geopolitica. Gli eventi vedranno la partecipazione di esperti che discuteranno di nazionalismi e di come si stia evolvendo il quadro internazionale. La serie di incontri si concentra su temi attuali e sulla complessità degli scenari mondiali.

Il ciclo “Il grande disordine mondiale”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, si chiude questa settimana con un doppio appuntamento.Giovedì 12 marzo, ore 16.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana il professor Sergio Fabbrini, docente di Scienza politica e relazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: "Disordine mondiale" e i nuovi volti della geopolitica, focus con il professor Mario Del Pero Geopolitica, le sfide del nuovo ordine globale: in Malatestiana il ciclo di incontri con espertiIn Biblioteca Malatestiana, a partire da mercoledì 25 febbraio si alza il sipario su un nuovo ciclo di incontri dal titolo "Il coraggio di conoscere... Contenuti utili per approfondire Nuovi orizzonti Temi più discussi: Nuovi orizzonti per la ricerca pediatrica; Il debutto di Silvana Armani apre nuovi orizzonti per Giorgio Armani; CAI CAGLIARI INAUGURA LA NUOVA SEDE. CON LO SGUARDO VERSO NUOVI ORIZZONTI. - Club Alpino Italiano; Nuovi orizzonti per la teologia?. Nuovi orizzonti per la ricerca pediatricaUn nuovo orizzonte di speranza per la cura dei tumori infantili. Sabato 28 febbraio a Padova, in corso Stati Uniti, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra, con la benedizione di don Luca ... difesapopolo.it Gambettola, un concerto per seminare la paceNel teatro parrocchiale Fulgor, in via Ravaldini, venerdì 20 marzo alle 20,45, avrà luogo Semina la pace, evento che prevede il concerto del gruppo musicale Nuovi Orizzonti e la testimonianza di ... corrierecesenate.it "Manifesta la Tua Luce" - Meeting area Spettacolo e Animazione! Nella Cittadella Cielo – Nuovi Orizzonti (Frosinone) ospiteremo un grande evento con momenti di workshop, preghiera, giochi e condivisione e ospiti speciali dal mondo della danza! 20-2 - facebook.com facebook NUOVI ORIZZONTI. Il passato è visto come materia viva, da esplorare e reinventare, per un’eleganza che evolve, restando fedele alla propria essenza. Un momento di emozione accompagna il debutto ready-to-wear di Silvana Armani, mentre il brano inedito “ x.com