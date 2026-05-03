A Modena, quest'anno si registrano circa 38 docenti a rischio, con alcuni istituti che perderanno un numero significativo di insegnanti di sostegno a causa del calo demografico. Questa riduzione del personale potrebbe portare a classi più affollate e a una maggiore pressione sulla gestione delle attività scolastiche. La situazione riguarda diversi istituti della zona, con ripercussioni che si riflettono sulle modalità di insegnamento e sull’organizzazione generale delle scuole.

? Cosa scoprirai Quali istituti modenesi perderanno più docenti di sostegno quest'anno?. Come influiranno i tagli al personale sulla gestione delle classi sovraffollate?. Perché il calo demografico non spiega tutti i tagli previsti?. Chi pagherà il prezzo delle riforme ministeriali nei piccoli comuni?.? In Breve Tagli colpiscono 27 docenti secondaria, inclusi 18 esperti in sostegno su 10 istituti.. Eleonora Verde della Flc Cgil denuncia classi con 22% di studenti disabili.. Riduzioni interessano 3 posti a Formigine 1, IC9 e IC Soliera.. 4 docenti primari perdono incarico tra Formigine 1, IC5, IC8 e Ravarino.. Trentotto docenti modenesi rischiano di perdere il posto nel prossimo anno scolastico a causa della contrazione demografica che colpisce l’organico dell’Ufficio Scolastico Provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, 38 docenti a rischio: il calo demografico taglia i posti

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