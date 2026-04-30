Scuola casertana in affanno | 253 docenti in esubero pesa il calo demografico
In una scuola della provincia di Caserta, si contano attualmente 253 docenti in esubero a causa del calo demografico. Questa diminuzione di studenti ha portato a una riduzione degli organici, con un conseguente aumento di insegnanti considerati soprannumerari. La situazione riflette le ripercussioni di un fenomeno che coinvolge l’intero sistema scolastico locale, influenzando la gestione del personale e l’organizzazione delle classi.
Il calo demografico continua a produrre effetti tangibili sul sistema scolastico casertano, incidendo in maniera significativa sugli organici e determinando un numero sempre più elevato di docenti soprannumerari. L’Ambito Territoriale di Caserta ha infatti pubblicato l’elenco ufficiale dei.🔗 Leggi su Casertanews.it
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