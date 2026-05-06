synergie italia spa e pwc italia da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi hr e consulenza a supporto delle imprese

Da domani, Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia avvieranno una collaborazione per offrire un modello integrato di servizi HR e consulenza alle imprese. Synergie Italia, attiva nel settore dei servizi per il lavoro, si unirà con PwC Italia per sviluppare soluzioni condivise destinate alle aziende. La partnership prevede la combinazione delle rispettive competenze per supportare le imprese nelle loro esigenze di gestione del personale e consulenza strategica.

Synergie Italia S.p.A., operatore di riferimento nel settore dei servizi per il lavoro con oltre vent’anni di presenza sul mercato nazionale, e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e parte di uno dei più grandi network professionali a livello globale, comunicano di aver siglato una collaborazione strategica attraverso cui le due organizzazioni integrano le rispettive competenze per erogare — congiuntamente o in modo complementare — servizi di alto valore aggiunto alle imprese italiane nell’ambito della gestione, sviluppo e trasformazione del capitale umano. Il mercato del lavoro italiano registra dinamiche strutturali di crescente complessità.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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