Synergie Italia SpA e PwC Italia da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese | dal capitale umano all’intelligenza artificiale

Da domani, Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia inizieranno una collaborazione per offrire un modello integrato di servizi HR e consulenza alle imprese. L'obiettivo è combinare competenze nel settore del capitale umano con strumenti di intelligenza artificiale. Synergie, presente nel settore dei servizi per il lavoro, unisce le proprie risorse a quelle di PwC, specializzata in consulenza aziendale, per supportare le aziende nelle sfide legate alla gestione delle risorse e all’innovazione digitale.

Synergie Italia S.p.A., operatore di riferimento nel settore dei servizi per il lavoro con oltre vent’anni di presenza sul mercato nazionale, e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e parte di uno dei più grandi network professionali a livello globale, comunicano di aver siglato una collaborazione strategica attraverso cui le due organizzazioni integrano le rispettive competenze per erogare — congiuntamente o in modo complementare — servizi di alto valore aggiunto alle imprese italiane nell’ambito della gestione, sviluppo e trasformazione del capitale umano. Il mercato del lavoro italiano registra dinamiche strutturali di crescente complessità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese: dal capitale umano all’intelligenza artificiale Notizie correlate Beckham e Lenovo insieme per sviluppare l'intelligenza artificiale nello sportDavid Beckham ha smesso di giocare da tempo, ma continua a essere uno dei volti più cercati per la pubblicità. Intelligenza Artificiale in Italia vale 1,2 miliardi di euro, ma restano forti divari tra le imprese. Il reportIl rapporto Fondazione Leonardo analizza l'IA in Italia, evidenziando la crescita del mercato, primati normativi, eccellenze nel supercalcolo e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Offerta di lavoro in Valsusa: la filiale Synergie Italia di Susa ricerca personale per la stagione estiva; Frattura in Synergie, scricchiola il colosso del lavoro interinale: cosa sta succedendo; Risorse a rischio con scomparsa di 23 ettari di terreno fertile al giorno. L’allarme di Coldiretti. Con il portale Synergie Italia la Cia lancia un ponte tra imprenditori agricoli e lavoratori anche stagionaliUn collegamento immediato tra chi cerca lavoro e le aziende agricole, proprio nel delicatissimo momento in cui le campagne hanno bisogno di mano d’opera in vista dei raccolti: lo propone la Cia ... ilpiacenza.it Assistenti alla clientela. Selezioni di Synergie ItaliaNell’ambito della collaborazione con le Agenzie per il Lavoro Liguri, il Centro per l’Impiego di Spezia venerdì 6 dicembre ospita le selezioni di Synergie Italia Spa, per l’accesso alla formazione ... lanazione.it Offerta di lavoro in Valsusa: la filiale Synergie Italia di Susa ricerca carpentiere saldatore LAVORO IN VALSUSA – Synergie Italia S.p.a, multinazionale francese leader nel settore delle Risorse Umane, filiale di Susa, ricerca per importante cliente operante nell' - facebook.com facebook