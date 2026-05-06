Synergie Italia SpA e PwC Italia da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese | dal capitale umano all' intelligenza artificiale dalla compliance di genere alla consulenza organizzativa

Da domani, Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia uniranno le forze per offrire un modello congiunto di servizi HR e consulenza alle imprese. L'obiettivo è coprire aree che vanno dalla gestione del capitale umano all'uso dell'intelligenza artificiale, passando per la conformità di genere e la consulenza organizzativa. Synergie Italia, attiva nel settore dei servizi per il lavoro, rafforza così la propria presenza nel mercato con questa collaborazione.

Synergie Italia S.p.A., operatore di riferimento nel settore dei servizi per il lavoro con oltre vent'anni di presenza sul mercato nazionale, e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese e parte di uno dei più grandi network professionali a livello globale, comunicano di aver siglato una collaborazione strategica attraverso cui le due organizzazioni integrano le rispettive competenze per erogare — congiuntamente o in modo complementare — servizi di alto valore aggiunto alle imprese italiane nell'ambito della gestione, sviluppo e trasformazione del capitale umano. Il mercato del lavoro italiano registra dinamiche strutturali di crescente complessità.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia, da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese: dal capitale umano all'intelligenza artificiale, dalla compliance di genere alla consulenza organizzativa

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