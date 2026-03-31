Un nuovo progetto vede coinvolti un ex calciatore di grande fama e un'azienda tecnologica internazionale, che collaborano per sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale dedicate allo sport. L'ex calciatore sarà il volto della campagna pubblicitaria promossa dall'azienda, che mira a integrare le nuove tecnologie nelle attività sportive e nel settore dell'intrattenimento. La partnership si concentrerà sulla promozione di innovazioni legate al mondo del calcio e oltre.

David Beckham ha smesso di giocare da tempo, ma continua a essere uno dei volti più cercati per la pubblicità. Il proprietario dell'Inter Miami, la squadra della Mls dove gioca Leo Messi, ha siglato una partnership con Lenovo, una delle principali aziende tecnologiche al mondo. La collaborazione si inserisce nel percorso di crescente centralità nel calcio internazionale di Lenovo, official technology partner del prossimo Mondiale maschile e di quello femminile del 2027. Questa partnership vedrà Beckham coinvolto nelle attività dell’azienda dedicate allo sviluppo di soluzioni AI per lo sport, con l’obiettivo di trasformare il gioco per club, giocatori, ufficiali di gara e tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beckham e Lenovo insieme per sviluppare l'intelligenza artificiale nello sport

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