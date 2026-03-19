Intelligenza Artificiale in Italia vale 1,2 miliardi di euro ma restano forti divari tra le imprese Il report

In Italia, il mercato dell'intelligenza artificiale vale attualmente 1,2 miliardi di euro e registra una crescita significativa. Il rapporto della Fondazione Leonardo analizza vari aspetti, tra cui le normative adottate e le eccellenze nel settore del supercalcolo. Tuttavia, evidenzia anche differenze notevoli tra le aziende, con alcune che avanzano più velocemente di altre e criticità salariali che persistono nel settore.