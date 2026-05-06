Le compagnie aeree svizzere hanno registrato un aumento del risultato operativo nel secondo trimestre, grazie a una crescita dei ricavi. Tuttavia, l'aumento dei costi del cherosene sta mettendo sotto pressione i profitti, mettendo a rischio i margini di guadagno. La domanda di voli verso l'Asia è cresciuta dopo l'inizio del conflitto, contribuendo a rafforzare i ricavi complessivi. Restano però le preoccupazioni legate all'incremento dei prezzi del carburante.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il raddoppio del cherosene i profitti del secondo trimestre?. Perché la domanda verso l'Asia è aumentata dopo il conflitto?. Quanto peserà l'aumento dei costi energetici sull'utile operativo di Swiss?. Come farà la compagnia ad assorbire l'impennata dei prezzi del carburante?.? In Breve Fatturato di 1,22 miliardi di franchi con 3,7 milioni di passeggeri trasportati.. Utile operativo salito a 30 milioni di franchi rispetto ai 3,3 milioni precedenti.. Dennis Weber prevede aumento oneri derivanti dal conflitto in Medio Oriente.. Prezzo cherosene raddoppiato rispetto ai livelli precedenti allo scoppio della guerra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Swiss: utile in crescita, ma il caro cherosene minaccia i profitti

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