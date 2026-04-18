EasyJet sfida il caro cherosene | voli confermati nonostante i costi

Nonostante il prezzo del cherosene abbia superato i 195 dollari al barile, la compagnia aerea ha deciso di confermare tutti i voli programmati per l’estate. I costi energetici più elevati non hanno portato alla cancellazione o al ridimensionamento delle rotte previste, mantenendo invariata la programmazione delle operazioni aeree. Questa scelta avviene in un momento di forte aumento dei prezzi del carburante per il settore aeronautico.

EasyJet mantiene la rotta operativa e conferma la programmazione estiva nonostante l’impennata dei costi energetici, mentre il prezzo del cherosene per gli aerei ha superato i 195 dollari al barile. La compagnia britannica, guidata da Kenton Jarvis, respinge le ipotesi di tagli ai voli, puntando sulla stabilità delle scorte che garantiscono la continuità del servizio fino alla metà di maggio. Il dell’aviazione europea sta vivendo una divergenza strategica profonda a causa della crisi energetica alimentata dalle tensioni in Medio Oriente. Da un lato, Ryanair ha optato per una gestione difensiva, riducendo le proprie riserve di carburante e procedendo con la cancellazione di alcune tratte nel continente per limitare l’esposizione ai costi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - EasyJet sfida il caro cherosene: voli confermati nonostante i costi Notizie correlate Caro voli, la soluzione alternativa dei tifosi del Bayern Monaco: noleggiano un intero aereo e dimezzano i costiI prezzi dei voli alle stelle, sospinti dall’alta domanda per una sfida di cartello ma anche dal più ampio scenario internazionale segnato... Leggi anche: Pasqua, torna il caro-voli: biglietti oltre i 400 euro per tornare al Sud e stangata anche sui treni. Ecco quali sono i costi