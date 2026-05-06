In Svizzera, nel territorio di Crans-Montana, si è discusso in Parlamento a Berna riguardo alla decisione del presidente di non addebitare ai feriti le spese mediche. La misura ha suscitato alcune preoccupazioni tra i parlamentari, preoccupati che possa rappresentare un precedente in relazione alle fatture destinate all’Italia. La questione riguarda la gestione delle spese sanitarie legate a incidenti avvenuti nella località alpina.

Berna, 6 mag. (Adnkronos) - La decisione del presidente svizzero Guy Parmelin di non addebitare ai feriti di Crans-Montana le spese delle cure mediche ha suscitato qualche perplessità all'interno del Parlamento svizzero. Intervistato dalla Rts, il consigliere nazionale del Partito liberale radicale, Cyril Aellen, si è detto sorpreso dal fatto che il governo abbia ceduto a quelle che ha definito pressioni italiane. "In casi come questo, gli italiani devono pagare per i propri cittadini e gli svizzeri per i loro. Questo mi sembra molto più sensato'', ha dichiarato Aellen, membro della Commissione della sanità del Consiglio nazionale. Tuttavia ''si sta cercando di far pagare alla Svizzera più di quanto l'Italia pagherebbe per noi'', sostiene, poiché le prestazioni tra i due Paesi non sono equivalenti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svizzera: Crans-Montana, in Parlamento Berna c'è chi teme rischio precedente su fatture a Italia

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