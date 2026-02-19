Crans Montana Italia e Svizzera collaboreranno nelle inchieste | l’incontro a Berna e cosa succede adesso

Italia e Svizzera hanno deciso di lavorare insieme sulle indagini del incendio di Crans-Montana, dopo l’incontro a Berna. La causa del rogo resta ancora sconosciuta e le autorità di entrambi i Paesi vogliono condividere le informazioni e le prove raccolte. Questa collaborazione permette di coordinare meglio le indagini e accelerare i controlli sul luogo. Le due nazioni sperano di ottenere risultati più rapidi grazie a questa cooperazione attiva tra forze di polizia e investigatori. Ora si attendono sviluppi sul caso.

Italia e Svizzera collaboreranno nelle indagini sul rogo di Crans-Montana. Due procedimenti tra Roma e Sion nei quali i due Paesi potranno collaborare anche nella raccolta delle prove. Strage di Crans-Montana, il governo italiano: "Ambasciatore tornerà in Svizzera se autorità collaboreranno". Il governo italiano ha annunciato che l'ambasciatore tornerà in Svizzera solo se le autorità locali collaboreranno pienamente. Crans-Montana, Moretti scarcerato e Meloni attacca la polizia svizzera: cosa succede. A Crans-Montana, Jacques Moretti, coinvolto nell'incendio che ha causato la tragedia, è stato scarcerato e torna a casa sotto misure alternative. Crans-Montana, dalla Svizzera OK a partecipazione Italia a indagini. Il Procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi. Tragedia in Vallese Crans-Montana: «coordinamento rafforzato» tra Svizzera e Italia. Le procure del canton Vallese e di Roma collaboreranno più strettamente dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS), in cui sono morte 41 persone tra cui 6 italiani.