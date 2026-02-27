Perché proprio su Crans Montana la Svizzera nega una squadra investigativa comune con l’Italia? nuovo scontro tra Roma e Berna

La Svizzera ha deciso di non creare una squadra investigativa con l’Italia a Crans Montana, scatenando una discussione tra i due paesi. La questione riguarda la collaborazione tra le autorità di Berna e Roma e la loro volontà di condividere risorse e informazioni in ambito investigativo. La decisione della Svizzera ha suscitato reazioni e sollevato interrogativi su future modalità di cooperazione tra i due stati.

"Perché proprio su Crans Montana la Svizzera nega una squadra investigativa comune con l'Italia?". La domanda, affidata a un tweet ufficiale dell'ambasciata italiana a Berna, riapre con forza il braccio di ferro tra i due Paesi sulla strage di Capodanno nel canton Vallese, dove il rogo del bar Constellation ha provocato 41 morti, tra cui sei cittadini italiani e oltre cento feriti. Il messaggio, pubblicato a dieci giorni dall'incontro bilaterale del 19 febbraio, traduce in forma pubblica un malessere che da settimane serpeggia nei rapporti tra Roma e Berna dopo il clamoroso richiamo del rappresentate diplomatico italiano.