Supplenze da GPS 2026 | algoritmo torna indietro non deve essere slogan Sindacati chiedono trasparenza

Da settembre 2026, l'algoritmo per le supplenze nelle graduatorie GPS e GaE subirà modifiche, tornando a una versione precedente. I sindacati chiedono maggiore trasparenza nel processo e sostengono che questa revisione renderà più semplici le preferenze espresse dai docenti, riducendo le rinunce legate alla mancanza di posti nel turno desiderato. La discussione riguarda soprattutto il modo in cui vengono assegnate le supplenze e la chiarezza delle procedure.

“L’algoritmo delle supplenze da GaE e GPS dal 202627 torna indietro”. “Basta lotteria” “Sarà più facile essere soddisfatti nelle preferenze espresse” “Basta essere rinunciatari perché il posto che hai scelto non era presente nel turno in cui ti hanno inserita”. Questi i commenti alla novità nell’assegnazione delle supplenze a.s. 202627. Ma, in concreto, come funzionerà? “L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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