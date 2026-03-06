Lotto pioggia di soldi a Milano | dove sono stati vinti 34mila euro in un colpo solo

A Milano, giovedì 5 marzo, sono state vinte oltre 34mila euro tra Lotto e 10eLotto. La città si è distinta per il numero di premi distribuiti in questa giornata, con diverse vincite di importo significativo. Le estrazioni di quel giorno hanno portato a molte giocate fortunate, che hanno premiato vari giocatori con somme consistenti.

Milano è tra le città più premiate dalle estrazioni di giovedì 5 marzo, con vincite complessive che superano i 34mila euro tra Lotto e 10eLotto. Nel capoluogo lombardo, come ha riportato Agipronews nelle scorse ore, sono stati centrati due premi da 12.600 euro ciascuno al 10eLotto, entrambi realizzati presso il punto vendita di corso di Porta Romana con la combinazione 1 “oro”. Per quanto riguarda il Lotto, una giocata in via Alessio di Tocqueville ha fruttato un terno e tre ambi per un valore di 9.250 euro. Nel resto della regione, il Lotto ha assegnato circa 10mila euro a Monza e 9.500 euro a Romano di Lombardia (Bergamo). Al 10eLotto si registrano invece premi da 15 mila euro a Vertemate con Minoprio (Como) e due vincite da 5 mila euro a Caronno Varesino (Varese) e Mariano Comense (Como). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

