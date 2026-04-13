Domani il SuperEnalotto mette in palio quasi 150 milioni di euro. La Lombardia si aggiudica numerosi premi anche nelle estrazioni di Lotto e 10eLotto, portando a casa diverse vincite. L’ultima estrazione di metà aprile ha visto centinaia di vincitori nelle varie città della regione, mentre ancora non si registra il tanto atteso

Milano, 13 aprile 2026 - Mentre si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto di sabato scorso 11 aprile, con il Jackpot che arriva a 149,2 milioni di euro - attualmente il montepremi più alto al mondo - in palio per il concorso di domani sera martedì 14 aprile, la Lombardia si consola con una raffica di vincite a Lotto e 10eLotto. Se hai qualche dubbio su una giocata controlla il nostro archivio storico di SuperEnalotto ma anche Lotto e 10eLotto. L’ultimo “6” è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Lotto, in Lombardia vinti oltre 74mila euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto domani in palio quasi 150 milioni. La Lombardia fa il pieno a Lotto e 10eLotto

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 22/01/2026