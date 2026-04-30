Motori accesi al Rally Fvg-Alpi Orientali favoriti per il successo Signor e Muradore

A Manzano prende il via domani alle 14 il Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic, con partenza da piazza Chiodi. La competizione vede ai nastri di partenza auto moderne e storiche, con i favoriti per la vittoria annunciati come i piloti Signor e Muradore. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa diverse località della regione, coinvolgendo numerosi appassionati e spettatori lungo le strade.

Motori accesi a Manzano: scatta domani alle 14, da piazza Chiodi, il Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic, gara riservata rispettivamente ad auto moderne e storiche. Il primo evento, giunto alla 61esima edizione, è valido come prima tappa del Coppa Rally di Zona 5; il secondo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Tutto pronto per il Rally Fvg-Alpi Orientali a Manzano: otto prove speciali e circuito da 70 chilometriTorna a Manzano il grande spettacolo dei motori con la 61ª edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia e il 30° Alpi Orientali Historic, in... Motori accesi sui Sicani: 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storicheTutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche. Altri aggiornamenti Si parla di: Rally torna la gara che accoglie auto storiche e moderne. Tutto pronto per il Rally Fvg-Alpi Orientali a Manzano: otto prove speciali e circuito da 70 chilometriTorna a Manzano l’atteso Rally del Friuli Venezia Giulia con l’Alpi Orientali Historic: appuntamento l’1 e 2 maggio con otto prove speciali e oltre 70 chilometri competitivi. Tra le novità il ritorno ... udinetoday.it L’udinese Matteo De Sabbata torna al Rally Fvg: Riparto dalla gara di casaIl pilota udinese al via del Rally delle Alpi Orientali il 1 e 2 maggio a Manzano: esordio stagionale con la Skoda Fabia Rs ... udinetoday.it