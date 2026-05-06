Sull’IA faremo le cavie di Anthropic

L’Unione europea sta investendo 20 miliardi di euro per sviluppare tecnologie proprie, riducendo la dipendenza da fornitori esteri. Nel frattempo, ha avviato collaborazioni con alcune grandi aziende tecnologiche statunitensi, tra cui quelle già inserite in una lista nera durante l’amministrazione precedente. Questi accordi riguardano principalmente test sulla sicurezza dei sistemi bancari e sull’impiego dell’intelligenza artificiale, che sarà oggetto di sperimentazioni e analisi approfondite.

E il paradosso è evidente: Bruxelles rischia di trasformarsi in una cavia per tecnologie sviluppate Oltreoceano proprio mentre prova, almeno sulla carta, a emanciparsene. In queste ore, infatti, sono in corso contatti con Anthropic per sottoporre banche e imprese europee ai test del suo nuovo modello. «In effetti ci sono contatti con Anthropic», ha confermato il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, spiegando che la società americana ha già illustrato alla Commissione Ue le «capacità e i rischi informatici» dello strumento. L’obiettivo dichiarato è offrire alle aziende europee «la possibilità di effettuare questi test di resilienza informatica».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sull’IA faremo le cavie di Anthropic Notizie correlate Il no di Anthropic sull’IA. Sfida al Pentagono: "Rispettare la libertà" Trump su tutte le furieAnthropic sfida il Pentagono in nome dei "valori democratici" e delle "libertà" degli americani da rispettare. “Uso incompatibile con i valori democratici”: Anthropic respinge le richieste del Pentagono sull'IaAnthropic ha rifiutato le richieste del Pentagono sull’uso senza limiti dei suoi strumenti di Ia, denunciando rischi per democrazia, diritti civili e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il lavoro nell'era dei robot: sostituzione o trasformazione?; Medio Oriente: Putin ad Araghchi: 'Faremo il possibile per la pace'. Teheran: 'L'esercito deve avere per legge lo Stretto' - LIVEBLOG; Milano, Minelli (Anpi): Su antisemitismo non prendiamo lezioni da Meghnagi; Via libera al piano casa e alla proroga dello sconto sui carburanti: tutte le misure nel dettaglio. L’autogol della scarsa formazione sull’IA: quello che le aziende non capisconoLe imprese dicono di non avere tempo per educare i dipendenti all’uso dell’intelligenza artificiale. Ma chi sviluppa quelle competenze risparmia almeno un’ora di lavoro al giorno. La tecnologia va ... lettera43.it Valve riscrive le regole di Steam sull'uso dell'IAValve ha recentemente ridefinito in modo sostanziale le linee guida che regolano la trasparenza sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nei giochi distribuiti attraverso Steam. Le ... tomshw.it Esegui il test "Bufale nel piatto: riconoscere le fake news sull’alimentazione" lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità del Ministero - facebook.com facebook Previsioni, esternazioni e commenti del Fondo monetario internazionale sull'universo mondo... Estratto dal Mattinale Europeo. x.com