Uso incompatibile con i valori democratici | Anthropic respinge le richieste del Pentagono sull' Ia

Anthropic ha dichiarato di opporsi alle richieste del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti riguardo all’uso della sua tecnologia di intelligenza artificiale. L’azienda ha respinto pubblicamente le richieste del governo, definendole incompatibili con i valori democratici. La decisione è stata comunicata in risposta alle richieste ufficiali provenienti dal Dipartimento della Difesa.

Anthropic ha rifiutato le richieste del Pentagono sull’uso senza limiti dei suoi strumenti di Ia, denunciando rischi per democrazia, diritti civili e sicurezza legati a sorveglianza di massa e armi autonome Anthropic ha deciso di opporsi apertamente alle richieste del Dipartimento della Difesa statunitense in merito alle modalità di utilizzo della sua tecnologia di intelligenza artificiale (Ia). Il Ceo della società, Dario Amodei, ha dichiarato che l’azienda preferirebbe rinunciare alla collaborazione con il Pentagono piuttosto che accettare condizioni che consentirebbero un impiego della propria tecnologia in modi ritenuti pericolosi per i principi democratici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Pentagono chiede l’IA senza limiti per scopi militari: Anthropic dice noWashington – Una disputa inedita sta scuotendo il mondo della tecnologia e della difesa.

Pentagono vs Anthropic: la guerra dell’IA che divide gli USALo scontro tra il Pentagono e l'azienda tecnologica Anthropic sull'uso dell'intelligenza artificiale ha trasformato una disputa tecnologica in una...

Anthropic rigetta le richieste del Pentagono, la risposta del ceo Amodei: «L'uso che vuole fare dell'AI è incompatibile con i valori democratici» x.com

