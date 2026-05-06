Sulle tracce dell’Inquisizione raccontata da Leonardo Sciascia | convegni e visite guidate

Da agrigentonotizie.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse location, si svolgono convegni e visite guidate dedicati all’Inquisizione, tema al centro delle opere di Leonardo Sciascia. Questi eventi ripercorrono aspetti storici, letterari e civili legati a quel periodo, offrendo un’occasione per approfondire i riferimenti e le raffigurazioni dell’autore. Le iniziative coinvolgono pubblico e studiosi, e si concentrano sui luoghi che Sciascia descrisse e interpretò nei suoi scritti.

Un viaggio tra memoria, letteratura e storia nei luoghi che Leonardo Sciascia trasformò in riflessione civile e racconto. L’associazione di promozione sociale Villa Rosalia di Bonamorone promuove il progetto culturale “L’Inquisizione secondo Leonardo Sciascia”, articolato in due appuntamenti tra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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