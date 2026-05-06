Sulle tracce dell’Inquisizione raccontata da Leonardo Sciascia | convegni e visite guidate

In diverse location, si svolgono convegni e visite guidate dedicati all’Inquisizione, tema al centro delle opere di Leonardo Sciascia. Questi eventi ripercorrono aspetti storici, letterari e civili legati a quel periodo, offrendo un’occasione per approfondire i riferimenti e le raffigurazioni dell’autore. Le iniziative coinvolgono pubblico e studiosi, e si concentrano sui luoghi che Sciascia descrisse e interpretò nei suoi scritti.

Un viaggio tra memoria, letteratura e storia nei luoghi che Leonardo Sciascia trasformò in riflessione civile e racconto. L’associazione di promozione sociale Villa Rosalia di Bonamorone promuove il progetto culturale “L’Inquisizione secondo Leonardo Sciascia”, articolato in due appuntamenti tra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Napoli raccontata dai pittori: visite guidate per la Giornata Nazionale del PaesaggioIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Sulle tracce di LeonardoProseguono le iniziative culturali organizzate dal Circolo Arci Borella in collaborazione con la Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune.