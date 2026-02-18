Sulle tracce di Leonardo

Il Circolo Arci Borella ha avviato nuove iniziative culturali per celebrare Leonardo da Vinci, in risposta all’interesse crescente dei cittadini. La collaborazione con la Casa del Popolo e il sostegno del Comune hanno permesso di pianificare eventi che coinvolgono scolaresche e appassionati. Un’escursione guidata, prevista per questa domenica, porterà i partecipanti nei luoghi più significativi legati al genio fiorentino.

Proseguono le iniziative culturali organizzate dal Circolo Arci Borella in collaborazione con la Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune. Domani sera alle 20.45 si terrà la presentazione del libro " – Il viaggio in Romagna per Cesare Borgia " edito da Minerva. Assieme all'autore Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, si approfondirà una pagina affascinante della storia di questo territorio, un viaggio documentato tra il 1502 e il 1503, nel quale il genio toscano fu incaricato di studiare e progettare fortificazioni, porti e strategie militari per il Duca Valentino.