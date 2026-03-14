Napoli raccontata dai pittori | visite guidate per la Giornata Nazionale del Paesaggio

Per la Giornata Nazionale del Paesaggio 2026, la Città Metropolitana di Napoli apre al pubblico la sala “Omaggio a Napoli” nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, situato nel centro storico della città. L’esposizione raccoglie opere di diversi pittori che ritraggono Napoli, offrendo una visione artistica della città attraverso le loro tele. Le visite guidate sono state organizzate per questa occasione speciale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana La Citroën 2CV. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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