Giovedì 5 alle 17.30 presso la libreria il ‘Libraccio’ di Ferrara si svolgerà la presentazione del libro ‘L’amore in gabbia’ scritto da Donatella Stasio. L'evento fa parte del ciclo ‘Libri della ragione’ e vedrà la partecipazione dell’autrice, che illustrerà i temi trattati nel suo volume. L'incontro è aperto al pubblico e gratuito.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Giovedì 5 (ore 17.30), presso la libreria il ‘Libraccio’ di Ferrara, per il ciclo ‘Libri della ragione’, si terrà la presentazione del volume ‘L’amore in gabbia' di Donatella Stasio. In dialogo con l'autrice ci saranno Stefano Anastasia e Andrea Pugiotto, mentre introdurrà Leonardo Fiorentini. Corpi chiusi, murati, ridotti a numeri: ‘L’amore in gabbia’ non è un memoir di redenzione. È un’inchiesta incarnata, un atto politico, un’indagine civile su cosa accade, dentro e fuori il carcere, quando si nega alle persone il diritto alla tenerezza, all’intimità, al corpo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

"Sulle gambe", venerdì 13 febbraio presentazione del libro di Donatella Ferrini ai Bottini dell'OlioVenerdì 13 febbraio, alle 17 nella Sala conferenze della Biblioteca Bottini dell'Olio, sarà presentato “Sulle gambe”, il nuovo romanzo di Donatella...

L’amore in gabbia - Presentazione a Libraccio Ferrara

Contenuti e approfondimenti su Donatella Stasio

Temi più discussi: 'L'amore in gabbia', presentazione del libro di Donatella Stasio; Le ragioni del No di Giovanni Salvi; Incontri alla Libreria Libraccio; Perché NO, secondo Giorgio Lattanzi.

L’amore in gabbia: la recensione di Fiorenza Sarzanini«Caro Gianluca, ho ancora bisogno del tuo aiuto. Ho accettato di scrivere il libro sull’amore in gabbia, il diritto all’affettività e alla sessualità negata in carcere. Vorrei riprendere quel filo, ... iodonna.it

Presentazione del libro di Donatella Stasio L'amore in gabbia. La ricerca della libertà di un reduce dal carcere (Castelvecchi)06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 A che punto è la notte, rubrica di economia a cura di Roberto Sommella 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di ... radioradicale.it

Ciao a tutti, primo allenamento in assoluto! 2 min camminata, 1 di corsa, x 8 giri. Domani riposo. Non vedo l’ora di allenarmi mercoledì! L’obiettivo è correre 10 km di corsa continua. Grazie a Roberto Di Stasio e ad Andrea Pacioni per i preziosi consigli! A prest facebook