Sulla macchina del rapinatore c' era la sua carta d' identità e la donna si ritrova senza gioielli

Una donna ha aperto la porta a una persona che si è presentata come una segretaria dei carabinieri, consentendole di effettuare controlli e portando via alcuni gioielli. Sul veicolo del rapinatore è stata trovata la sua carta d’identità, mentre la vittima si è resa conto troppo tardi di essere stata ingannata. L’episodio si è svolto in un contesto in cui la donna aveva creduto alla falsa identità della visitatrice.

Si fida del falso carabiniere, apre la porta alla donna che si presenta come la “segretaria” dei militari per permetterle di effettuare i controlli richiesti e poi, quando se ne va, capisce di essere caduta in un tranello. Quella alla quale aveva aperto la porta di casa non era la segretaria.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Grand Banditisme, les nouvelles armes des caïds

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