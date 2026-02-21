Pragatto ritrova la sua identità | cartello all’ingresso della frazione

Pragatto torna a essere riconoscibile grazie alla reinstallazione del cartello all’ingresso della frazione. La presenza del cartello, che era scomparso da mesi, ora segna chiaramente il confine e aiuta i residenti a ritrovare il loro punto di riferimento. La riposizione è stata possibile grazie all’intervento di alcuni cittadini e dell’amministrazione comunale. Ora, Pragatto si presenta di nuovo con un segno evidente della propria identità.

Pragatto ritrova la sua identità. Nei giorni scorsi, infatti, il cartello recante il nome della località è stato reinstallato lungo la vecchia Bazzanese, restituendo così visibilità e riconoscibilità al luogo dopo un lungo periodo di assenza. Un ripristino atteso dai residenti e sollecitato oltre un anno fa anche da un’interrogazione presentata da Gabriele Ottomaniello, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Nonostante l’abitato si sia ormai fuso con quello di Crespellano, resta comunque forte il legame con l’identità storica di questa importante località – sottolinea –. La reinstallazione del cartello può sembrare un piccolo dettaglio, ma non lo è: rappresenta uno strumento importante per immortalare e valorizzare la storia di questo posto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

