Pierferdinando Casini ha commentato la questione della Flotilla, affermando che tra i cosiddetti moderati ci sono persone che sostengono questa iniziativa, considerandola un modo per mantenere viva l’attenzione sui palestinesi trascurati. Ha anche evidenziato come molte persone criticano le azioni della Flotilla, ritenendo che possa non piacere, e ha sottolineato che il dibattito non riguarda la quantità di aiuti portati, ma altre considerazioni legate alla causa.

“Sento tanta gente che critica la Flotilla, è legittimo, non è che queste azioni debbono piacere, possono anche non piacere, alcuni dicono addirittura ma le Flottiglie non hanno mai niente, gli aiuti li portiamo di più noi, ma non è questo l’argomento. L’argomento è che la Flotilla, bene o male, giusto o sbagliato, sta tenendo alta la causa dei palestinesi, che sono dimenticati da tutti. E hanno diritto ad andare nelle acque territoriali almeno fino alle coste di Israele perché quella è Europa”. A parlare non è un attivista della Global Sumud né un esponente del movimentismo ma Pierferdinando Casini, oggi senatore Pd e per sempre totem della democristianità eternata ben oltre la fine della Prima Repubblica, fino alla seconda e alla terza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sulla Flotilla sento cosiddetti moderati… Sta tenendo alta la causa dei palestinesi dimenticati da tutti”: le parole di Pierferdinando Casini

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