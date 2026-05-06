Sul nuovo Lungomare di Napoli i semafori con le telecamere per le multe | costano 300mila euro

Sul lungomare di Napoli verranno installati semafori dotati di telecamere per il controllo del traffico, con un investimento di circa 300mila euro. Il Comune ha deciso di acquistare dispositivi intelligenti che monitoreranno le strade lungo via Partenope e via Nazario Sauro. La nuova dotazione tecnologica mira a gestire meglio il traffico e a multare eventuali infrazioni. I lavori sono previsti a breve, con l’obiettivo di migliorare la viabilità lungo la zona.

Il Comune comprerà semafori intelligenti e telecamere per il lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Costeranno 300mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Le scarpe di Trump costano 145 euro: le regala ai suoi collaboratori, ma della taglia sbagliata Le scarpe di Trump costano 145 euro: le regala ai collaboratori, ma spesso della taglia sbagliataSecondo una ricostruzione pubblicata dal Wall Street Journal, le preferenze di stile di Donald Trump non riguardano solo la sua celebre cravatta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, primi bagni primaverili a Mergellina. E proseguono i lavori per il nuovo lungomare; Divieto temporaneo di balneazione nell’area marino costiera, per il punto denominato Lungomare Caracciolo; Lungomare di Napoli, Sorrentino: Traguardo vicino per la realizzazione di pedane lungo le scogliere di via Caracciolo; Il Comune di Napoli ha vietato la balneazione su un tratto del Lungomare Caracciolo dopo un controllo dell'Arpac. Lungomare di Napoli, Sorrentino: Traguardo vicino per la realizzazione di pedane lungo le scogliere di via CaraccioloIl mare deve essere accessibile e gratuito. I cittadini ci chiedono una città in cui, per tutti, sia normale poter fare il bagno senza dover sostenere costi importanti, afferma la vicepresidente del ... napolitoday.it Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio, arrivo in elicottero sul Lungomare: piano traffico con tre percorsiPapa Leone XIV arriva a Napoli venerdì 8 maggio per la sua visita pastorale in città. Il Sommo Pontefice atterrerà in elicottero alla Rotonda Diaz. Per l'occasione, il Comune di Napoli, d'accordo con ... fanpage.it Napoli scende in pista: il pattinaggio su strada conquista il lungomare Una giornata all’insegna dello sport e dello spettacolo sul lungomare di Via Caracciolo, a Napoli, trasformato per l’occasione in una vera e propria pista a cielo aperto per la gara regionale - facebook.com facebook