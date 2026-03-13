Le scarpe di Trump costano 145 euro | le regala ai suoi collaboratori ma della taglia sbagliata

Le scarpe preferite di Trump sono un modello che costa 145 dollari. Secondo fonti, le regala ai suoi collaboratori, ma spesso vengono consegnate della taglia sbagliata. La scelta del modello, comunque, sembra essere condivisa tra lui e la sua cerchia di fedelissimi. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa preferenza.

Le scarpe preferite di Trump sono un modello da 145 dollari. Le "impone" anche alla sua cerchia di fedelissimi, che però le indossano del numero sbagliato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Trump, l’insolito regalo ai fedelissimi: ecco le scarpe da 145 dollari che ora indossano tutti (per paura) La mania di Trump per le scarpe Florsheim che regala a tutti (ma l’azienda non apprezza)Un nuovo dress code del presidente Donald Trump o, per meglio dire, una nuova mania. Tutti gli aggiornamenti su Le scarpe di Trump costano 145 euro le... Temi più discussi: L'incredibile storia delle scarpe di Trump: le regala identiche a tutti i suoi, che esagerano sulla taglia (per una battuta volgare del capo); Usa, l'ultima ossessione di Trump: regalare scarpe Oxford da 145 dollari; La mania di Trump per le scarpe Florsheim che regala a tutti (ma l’azienda non apprezza); Trump è ossessionato da questo paio di scarpe da 145 dollari e obbliga tutti a indossarle. Trump regala scarpe a tutti quelli che incontra, a volte sbaglia numeroTutti i ragazzi le hanno- ha dichiarato una funzionaria della Casa Bianca al Wall Street Journal-è vien da ridere perché tutti hanno paura di non indossarle ... dire.it Trump shoes, il mistero delle scarpe giganti: ecco perché i fedelissimi del presidente Usa calzano due numeri in piùI collaboratori di Trump calzano francesine Florsheim troppo grandi per paura di contraddire il presidente che le regala ... ilfattoquotidiano.it Dazi, la mossa di Trump: indagati 60 Paesi per lavori forzati e c'è anche l'Ue: ecco perché x.com Parlando di guerra in Iran, secondo il Presidente Usa Donald Trump il gioco vale la candela. In sintesi, lo scopo di eliminare un regime malvagio come quello iraniano giustifica le difficoltà legate anche all'aumento del prezzo del petrolio. Ci racconta tutto Fede - facebook.com facebook