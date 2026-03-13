Le scarpe di Trump costano 145 euro | le regala ai collaboratori ma spesso della taglia sbagliata

Le scarpe di Donald Trump costano 145 euro e vengono regalate ai collaboratori, anche se spesso della taglia sbagliata. La sua passione per le scarpe eleganti è stata descritta dal Wall Street Journal, evidenziando come questa preferenza si aggiunga alle sue scelte di stile, tra cui la nota cravatta rossa. Questa abitudine si ripete da tempo e coinvolge diverse occasioni.

Secondo una ricostruzione pubblicata dal Wall Street Journal, le preferenze di stile di Donald Trump non riguardano solo la sua celebre cravatta rossa, ma anche le scarpe. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, avrebbe sviluppato una vera e propria ossessione per un modello di scarpe eleganti che indossa abitualmente e che avrebbe iniziato a regalare ai suoi collaboratori più stretti. Tutto sarebbe nato da una battuta pronunciata durante una conversazione con il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Trump avrebbe commentato le loro calzature affermando: «Si può capire molto di un uomo dal numero di scarpe che porta». 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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