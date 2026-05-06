Sui rifiuti Legambiente accusa l’ex sindaco Tosi di fare demagogia

Legambiente ha commentato le affermazioni dell'europarlamentare riguardo alle misure sui rifiuti adottate in città. La voce dell'associazione si aggiunge a quella di Amia, contestando le critiche di Tosi sull'estensione del porta a porta e l'uso dei cassonetti a accesso controllato. Le dichiarazioni sono arrivate in risposta alle polemiche sollevate dall'esponente politico.

Oltre ad Amia, anche Legambiente ha voluto rispondere alle dichiarazioni dell'europarlamentare Flavio Tosi, il quale ha sollevato forti critiche verso l'estensione del sistema porta a porta e l'introduzione dei nuovi cassonetti ad accesso controllato in città. L'associazione ambientalista ha.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti abbandonati, la segnalazione di Legambiente Gestione dei rifiuti, il sindaco: "chiama" la Regione sui futuri step"Sul piano rifiuti, la sfida per la sostenibilità ambientale si vince attraverso il dialogo e la visione comune tra istituzioni e cittadini". Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Sui rifiuti, Legambiente accusa l’ex sindaco Tosi di fare demagogia; Rifiuti, Legambiente contro Tosi: Demagogia. Scontro sulla raccolta rifiuti in città: Tosi all’attacco, la replica di AmiaA Verona si accende lo scontro politico e tecnico sulla gestione dei rifiuti in città: a innescare la polemica è Flavio Tosi, replica Amia. veronaoggi.it Rifiuti, Legambiente: «Nel 2024 raccolta differenziata al 58% in aree naturali protette. Crescita lenta»A 12 anni dall’obiettivo del 65% di raccolta differenziata (entro il 2030, come stabilito da uno dei target centrali del Pacchetto Economia Circolare dell'Unione Europea, sancito dalla direttiva UE ... corriere.it Attilio Finestre e co. Di Attilio Tosi - facebook.com facebook