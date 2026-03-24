"Sul piano rifiuti, la sfida per la sostenibilità ambientale si vince attraverso il dialogo e la visione comune tra istituzioni e cittadini". Così sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo incalza la Regione Marche, sottolineando come ospitare la II Assemblea Regionale degli Stati Generali dell’Ambiente rappresenti un’occasione cruciale per analizzare criticità e, soprattutto, "capire se ci sono alternative più sostenibili rispetto a quelle messe in campo dalla Regione nel suo piano di Gestione". Il riferimento è al termovalorizzatore ma anche la gestione unica provinciale dei rifiuti, dopo le discussioni interne, sembra essere entrata di nuovo in stallo impantanata verso una gestione in house sempre più in salita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gestione dei rifiuti, il sindaco: "chiama" la Regione sui futuri step

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