Da domani stop riscossione dei dazi di Trump in vigore nuova tariffa del 15% | cosa faranno Italia ed Ue
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe imposte da Trump, portando alla sospensione dei dazi. La decisione deriva dalla contestazione delle tariffe del 15% applicate sui prodotti importati, tra cui acciaio e alluminio. L’Italia e l’Unione Europea monitorano attentamente la situazione, preparando eventuali risposte commerciali. La sospensione dei dazi entra in vigore da domani, modificando le dinamiche di mercato tra Stati Uniti e partner europei.
A partire da domani stop ai dazi americani dopo la pronuncia della Corte Suprema Usa, che ha dichiarato illegittime le tariffe volute dal presidente statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump non si arrende e sfida i giudici: ‘Dazi illegali? Restano in vigore e subito una nuova tariffa globale del 10%’Donald Trump ha deciso di non arrendersi e ha annunciato che i dazi imposti resteranno in vigore, nonostante una sentenza della Corte Suprema.
Dazi, Trump non arretra e attacca i giudici della Corte Suprema. Tariffa globale del 10% in vigore da martedì 24 febbraio: chi colpiràIl Dipartimento del Tesoro ha annunciato che, a partire da martedì 24 febbraio, entrerà in vigore una tariffa globale del 10%.
I DAZI IDIOTI di TRUMP: ha vinto la scommessa Guardiamo i DATI!
USA, domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema(ANSA) - ROMA, 23 FEB - L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) ha dichiarato che interromperà alle ore 00:01 locali di martedì (le ... msn.com
