Sud tre ASL firmano il patto per potenziare la sanità locale

Tre aziende sanitarie del Sud hanno firmato un accordo per migliorare i servizi sanitari nelle aree più piccole della regione. L’obiettivo è potenziare l’assistenza nelle comunità locali attraverso iniziative condivise. Al tavolo tecnico sono stati coinvolti rappresentanti civici e operatori sanitari, pronti a pianificare interventi specifici per le zone meno servite. La firma mira a rafforzare l’offerta sanitaria nei piccoli borghi, garantendo servizi più efficaci e accessibili.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi sanitari nei piccoli borghi del Sud?. Chi sono i rappresentanti civici che parteciperanno al tavolo tecnico?. Quali tecnologie verranno usate per ridurre le distanze dai grandi centri?. Come influirà questo accordo sulla velocità di risposta dei presidi locali?.? In Breve Giacomo Rosa, Antonio De Pandis e Vincenzo Loviso partecipano al tavolo tecnico salernitano.. Incontro previsto mercoledì 6 maggio alle ore 11 presso il Circolo Canottieri Irno.. Obiettivo ridurre disparità tra grandi centri e piccoli borghi tramite prevenzione e digitalizzazione.. Modelli gestionali innovativi mirano a ottimizzare risorse tra Salerno, Matera e Brindisi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sud, tre ASL firmano il patto per potenziare la sanità locale Notizie correlate La sanità guarda all’Adriatico: siglato lo storico patto tra Asl Brindisi e MontenegroUn accordo d’avanguardia che unisce clinica, ricerca e formazione internazionale per trasformare il territorio in un polo d’eccellenza mediterraneo... Sanità, i direttori sanitari delle Asl del Sud si riuniscono a NapoliLa trasformazione digitale della sanità entra in una fase decisiva e i direttori generali delle aziende sanitarie del Mezzogiorno si confrontano... Contenuti di approfondimento All’Asl Napoli 3 sud allarme della Cisl Fp per le sostituzioni estiveCon due delibere del DG datate 29 luglio 2016, sono state assunte sedici persone per tre mesi attraverso una società interinale di Marghera (Venezia) per sopperire alla carenza ‘di risorse interne ... quotidianosanita.it Striano, inaugurato poliambulatorio Salute in Comune: primo esempio di Casa di comunità nel VesuvianoA Striano la sanità di prossimità prende forma. E il direttore dell’Asl Napoli 3 Sud annuncia: «E’ il primo esempio di Casa di comunità del territorio vesuviano». È stato inaugurato ieri mattina, al ... ilmattino.it