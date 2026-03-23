La sanità guarda all’Adriatico | siglato lo storico patto tra Asl Brindisi e Montenegro

Un accordo d’avanguardia che unisce clinica, ricerca e formazione internazionale per trasformare il territorio in un polo d’eccellenza mediterraneo BRINDISI – La sanità pugliese rompe i confini nazionali e inaugura una nuova stagione di cooperazione internazionale grazie alla firma del protocollo d’intesa tra la Asl di Brindisi e il Clinical Center of Montenegro. L’iniziativa, nata sotto l’egida del Consolato Onorario del Montenegro in Puglia, non resterà un semplice manifesto d’intenti. Già dal prossimo mese di aprile, infatti, prenderanno il via le prime attività operative dedicate alla Radiologia, con sessioni di lavoro che vedranno specialisti italiani e montenegrini confrontarsi direttamente sul campo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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