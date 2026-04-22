La Juventus ha in programma di esercitare il diritto di riscatto su Jeremie Boga entro le prossime settimane, secondo quanto riferito da fonti di settore. La società ha deciso di mantenere il giocatore, che attualmente è in prestito, e ha le idee chiare sul suo futuro. La trattativa sulla permanenza dell’attaccante ivoriano si svolge in un’ottica di consolidamento del roster, senza indicazioni di eventuali movimenti alternativi.

di Luca Fioretti La Juventus è totalmente pronta a blindare in via definitiva Jeremie Boga. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, la dirigenza ha deciso che attiverà il diritto di riscatto già nel corso delle prossime settimane. Le straordinarie prestazioni fornite negli ultimi mesi sul campo hanno convinto ampiamente l’intero ambiente. L’operazione iniziale, conclusa saggiamente in prestito con opzione fissata a 5 milioni, aveva suscitato inizialmente uno scetticismo generale. Invece questa brillante intuizione si è rivelata una mossa di assoluto valore per l’intera squadra. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Le eccellenti giocate dell’ivoriano hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di svariate formazioni straniere.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga Juventus: dall’estero tentano l’ivoriano ma il club ha le idee chiarissime sul suo futuro. Cosa succederà a fine stagione

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