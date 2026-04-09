Il tecnico della squadra ospite ha commentato gli ultimi giorni, affermando di non poter prevedere cosa accadrà tra un mese e mezzo, sottolineando comunque che gli infortuni recenti hanno avuto un impatto negativo sulla squadra. Oggi è la vigilia di una partita di campionato, con il tecnico che si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida contro una squadra di Pisa.

Vigilia di campionato per la Roma, con Gian Piero Gasperini intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Pisa. L’allenatore ha analizzato il momento della squadra e le insidie del match in programma domani. Ecco le sue parole: “Credo che Mancini, così come Koné e Wesley, possa tornare già dalla prossima settimana. Dybala sta bene, si sta allenando ma è un po’ più imprevedibile. Direi che ci vogliono almeno due settimane. Gli infortuni da dicembre sono stati insostenibili, ma non si è trattato di molti problemi muscolari, gli stop sono stati di varia natura. Abbiamo cominciato in attacco e poi lo stillicidio si è spostati in altri reparti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: “Non so dire cosa succederà tra un mese e mezzo, sicuramente gli infortuni ci hanno penalizzato molto”

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