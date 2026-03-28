A Ancona, lo scandalo legato alle sacche di plasma eliminate si approfondisce ulteriormente. Dopo le rivelazioni di Fanpage, che ha diffuso una email datata 27 febbraio inviata dal Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, si aggiungono nuovi dettagli a quanto già noto. Le comunicazioni interne evidenziano una situazione complessa e delicata, con implicazioni che coinvolgono diversi esponenti politici regionali.

AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sacche di sangue buttate, interviene Francesco Acquaroli: «Ricostruire i fatti all'interno di una verità oggettiva» (VIDEO) Sacche di plasma gettate nei rifiuti, lo scandalo che travolge Torrette. L'assessore Calcinaro: "Faremo commissione di verifica" In arrivo una tempesta con venti fino a 102kmh. Il sindaco Daniele Silvetti chiude parchi, cimiteri e strutture varie Tempesta con venti fino a 100kmh, anche Osimo corre ai ripari. Scatta l'ordinanza del sindaco Allerta arancione, vento fino a 102kmh. Il Comune di Falconara predispone la chiusura di parchi e cimiteri È nato "Ancona 28". 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Scandalo plasma a Torrette, Mastrovincenzo e Catena (Pd): "Una mail del direttore del dipartimento Salute inchioda Acquaroli"

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