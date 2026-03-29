Il 27 febbraio, il direttore ha inviato un'email in cui si fa riferimento a prelievi di sangue effettuati per evitare possibili casi mediatici. Il 29 marzo, un comunicato da Ancona riporta che la raccolta di sangue è in diminuzione, contrariamente alle richieste fatte in precedenza. La notizia riguarda un calo delle donazioni e le misure adottate per gestire la situazione.

Ancona, 29 marzo 2026 – “Buongiorno a tutti, giunge notizia che la raccolta di sangue è di fatto in riduzione. Contrariamente a ciò che avevo chiesto. Vi chiedo di adoperarvi affinché la situazione non riveste poi un carattere mediatico del quale non ne abbiamo bisogno”. Inizia così la mail Antonio Draisci, direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, datata 27 febbraio e rivolta ai direttori generali di Ast e Ospedali riuniti ma anche all’assessore regionale Paolo Calcinaro. “Criticità raccolta e lavorazione sangue. Azioni urgenti” è l’oggetto della mail. “Si chiede al dottor Gozzini Armando (dg dell’Aoum, ndr ) di intervenire sull’organico tecnico dell’officina immediatamente per ripristinare l’ordinaria operatività, come tra l’altro già richiesto e ribadito anche in comitato di coordinamento Enti del 25 scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Plasma gate, ecco la mail del direttore il 27 febbraio: “Prelievi per evitare casi mediatici”

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