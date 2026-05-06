Su Noi Magazine il Sud delle opportunità da trovare e il focus su south working e reddito di merito tra Sicilia e Calabria

Da feedpress.me 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Noi Magazine, l'inserto settimanale gratuito del giovedì della Gazzetta del Sud, si approfondiscono le opportunità nel Sud Italia, con particolare attenzione a temi come lo smart working e il reddito di merito tra Sicilia e Calabria. La pubblicazione, in edizione dal 1996, si concentra su notizie, analisi e iniziative legate a queste regioni, offrendo uno sguardo sulle possibilità di sviluppo e sulle sfide che le interessano.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica.🔗 Leggi su Feedpress.me

su noi magazine il sud delle opportunit224 da trovare e il focus su south working e reddito di merito tra sicilia e calabria
© Feedpress.me - Su Noi Magazine il Sud delle opportunità da trovare e il focus su south working e reddito di merito tra Sicilia e Calabria

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Su Noi Magazine Teach For Italy e la scuola delle pari opportunità. UniMe Gds Lab: l'esordio alla scrittura tra umanità e algoritmiTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione...

Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anniTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Secondo numero del Magazine Europe Direct; Riccardo Luna in Sicilia: gentilezza, umanità e fiducia per cambiare l’algoritmo della rabbia e riprenderci il futuro del web; Cinema: in uscita il 7 maggio Noi due sconosciuti; Il Diavolo veste Prada 2: una commedia malinconica che parla di tutti noi, del giornalismo, della moda, e anche dell’arte.

noi magazine su noi magazine ilSu Noi Magazine le fiabe di Fondazione Libellula contro la violenza di genere e l’incontro con Riccardo Luna raccontato da UniMe Gds LabScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di mercole ... gazzettadelsud.it

noi magazine su noi magazine ilSu Noi Magazine l’intervista a Riccardo Luna: i social, il web tradito e il giornalismo giovane dei nuovi linguaggiScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.