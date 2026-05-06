Su Noi Magazine il Sud delle opportunità da trovare e il focus su south working e reddito di merito tra Sicilia e Calabria

Su Noi Magazine, l'inserto settimanale gratuito del giovedì della Gazzetta del Sud, si approfondiscono le opportunità nel Sud Italia, con particolare attenzione a temi come lo smart working e il reddito di merito tra Sicilia e Calabria. La pubblicazione, in edizione dal 1996, si concentra su notizie, analisi e iniziative legate a queste regioni, offrendo uno sguardo sulle possibilità di sviluppo e sulle sfide che le interessano.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Su Noi Magazine il Sud delle opportunità da trovare e il focus su south working e reddito di merito tra Sicilia e Calabria Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Su Noi Magazine Teach For Italy e la scuola delle pari opportunità. UniMe Gds Lab: l'esordio alla scrittura tra umanità e algoritmiTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anniTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Secondo numero del Magazine Europe Direct; Riccardo Luna in Sicilia: gentilezza, umanità e fiducia per cambiare l’algoritmo della rabbia e riprenderci il futuro del web; Cinema: in uscita il 7 maggio Noi due sconosciuti; Il Diavolo veste Prada 2: una commedia malinconica che parla di tutti noi, del giornalismo, della moda, e anche dell’arte. Su Noi Magazine le fiabe di Fondazione Libellula contro la violenza di genere e l’incontro con Riccardo Luna raccontato da UniMe Gds LabScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di mercole ... gazzettadelsud.it Su Noi Magazine l’intervista a Riccardo Luna: i social, il web tradito e il giornalismo giovane dei nuovi linguaggiScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi Magazine all'interno della Gazzetta del Sud di giovedì ... msn.com Anche giovedì scorso, 30 aprile, sull’inserto Noi Magazine della Gazzetta del Sud sono stati pubblicati due nuovi articoli firmati dai nostri studenti in FSL. Il progetto si avvia alla conclusione anche quest’anno: restano ancora tre uscite, previste per il 7, 14 e 21 - facebook.com facebook